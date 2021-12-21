Украина В Украине ожидается рост тарифов на коммуналку: когда и на сколько

2021-12-21 22:00

С 2022 года украинцам начнут приходить платежки за коммуналку с новыми суммами.

Как сообщает Vesti.ua, эксперты прогнозируют повышение сумм в квитанциях в среднем на 6%.

Эксперты отмечают, что поставщики услуг будут вынуждены поднимать тарифы из-за повышения зарплат сотрудников.

Кроме того, до конца отопительного сезона ожидается рост тарифов на тепло – на 16%. В случае, если январь и февраль в Украине будут холодными, то платежки вырастут существенно. Несмотря на это, пик роста тарифов, отмечают эксперты, ожидается весной.

С 1 декабря на рассмотрении в НКРЭКУ находится вопрос о повышении тарифов на доставку газа. Кроме того, на 28% могут вырасти цены на воду.

Отметим, что уже в декабре жители Киева получили платежки с абонплатой, в которую включены расходы Киевтеплоэнерго на обслуживание общих приборов учета, зарплаты и формирование платежек.

"Абонентную плату будут выставлять за поставку тепла, горячей воды, услуг водоканалов и вывоз ТБО. Дополнительно платежка выйдет на 111,7 грн больше с одной квартиры. В целом украинцы заплатят ежемесячно на 2,01 млрд грн больше за коммунальные услуги", – пояснил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.