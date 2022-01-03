Украина С начала 2022 года в украинских больницах введут строгий учет антибиотиков

2022-01-03 12:11

С начала 2022 года стационарные медучреждения начнут вести учет общего потребления антимикробных препаратов из групп наблюдения и резерва, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

По мнению медиков, чтобы сохранить эффективность антибиотиков, необходимо как можно быстрее отказаться от чрезмерного и нерационального их использования.

Так, мониторингу будут подлежать антибиотики группы наблюдения – лекарственные средства, широко используемые для лечения бактериальных инфекций в качестве первой и второй линии терапии.

"Чрезмерное и нерациональное использование этих препаратов приводит к развитию антибиотикорезистентности и заставляет врачей назначать антибиотики из группы резерва", - подчеркнули в ЦОС.

Антибиотики группы резерва - это лекарственные средства "последней надежды", которые используют для лечения крайне тяжелых бактериальных инфекций, когда другие антибиотики потерпели неудачу. Довольно часто эти препараты более дорогие и более токсичные, чем средства первой линии терапии. Отмечается, что антибиотики группы резерва следует выбирать лишь в последнюю очередь.

"Если мы потеряем действенные антибиотики, то в будущем не сможем лечить бактериальные инфекции", - отметили в ЦОС.

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С начала 2022 года в украинских больницах введут строгий учет антибиотиков 2022-01-03 12:11