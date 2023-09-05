Политика О чем свидетельствует назначение Умерова новым министром обороны Украины

2023-09-05 17:37

Американские журналисты считают, что назначение крымского татарина на должность министра обороны Украины дает минимум два четких сигнала. В частности, оно свидетельствует о намерениях Украины.

Журналисты объясняют, что в целом назначение Умерова представляет четкие сигналы как противникам, так и союзникам Киева. Кстати говоря, назначение нового министра должно состояться уже 6 сентября.

Что значит назначение Умерова министром обороны

Два четких сигнала союзникам и противникам Украины: Киев серьезно настроен на очистку от коррупции и непоколебим по возвращению Крыма из-под контроля России, – отметили журналисты.

Они также напомнили, что Рустем Умеров был главой комиссии Украины по мониторингу международной финансовой и военной помощи во время войны. Более того, работая председателем Фонда государственного имущества, он активизировал приватизационные процессы в стране.

"Помимо его финансовой хватки, назначение Умерова будет означать более глубокую интеграцию крымскотатарской общины в процесс принятия решений в Киеве. Это также четко свидетельствует о непреклонной решимости Украины вернуть Крым", – заверили журналисты.

Первый крымский татарин во главе Минобороны Украины

Рустам Умеров станет первым мусульманином и крымским татарином в должности министра обороны Украины. Журналисты даже спросили его у главы Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова.

Он сильный менеджер со стратегическим видением, у которого хорошо налажены международные связи в США, Европейском Союзе, арабском мире, Турции и странах Центральной Азии,

– заверил Чубаров.

Кроме того, издание Al Arabia News Украина планирует получить первого в истории мусульманского и крымскотатарского министра обороны Рустема Умерова.

Журналист турецкого медиаконгломерата Ciner Media Group Али Синар, базирующийся в американском офисе Bloomberg, заявил:

назначение Умерова важно;

В украинском правительстве политик будет не первым представителем крымскотатарского народа. Ведь первым заместителем главы МИД Украины является Эмине Джапарова.

Умеров владеет турецким языком. Назначение крымскотатарского лидера в критически важное министерство является месседжем для России, которая несправедливо оккупировала Крым. Турция всегда делала четкие заявления по Крыму,

– написал Али Синар.

Кстати, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфолл отметил, что "о Крыме никогда не забудут", если министром обороны будет Рустем Умеров.

"Это отличная новость", - заметил Макфол.

Он также добавил, что не военный специалист, однако знает Умерова много лет, и всегда был поражен его достижениями на разных аренах.

Изменения в Министерстве обороны Украины

- Вечером 3 сентября Владимир Зеленский заявил, что решил сменить министра обороны Украины. Вместо Алексея Резникова на должность назначат Рустема Умерова. Это произошло после ряда скандалов, связанных в большинстве с закупками у Минобороны.

- Уже на следующий день, 4 сентября, Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке. Более того, в этот же день Рустем Умеров подал в Раду заявление об увольнении с должности председателя Фонда государственному имуществу.

- "Слуги народа" объясняли, что 5 сентября народные депутаты проголосуют за увольнение Алексея Резникова с должности. Уже на следующий день запланировано назначение Умерова. Кроме того, заявили, что после голосования в Раде Умеров должен встретиться с фракцией партии "Слуг народа".