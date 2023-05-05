ВОЙНА В Украине Украинских военных после ранения будут назначать на другие должности в ВСУ

2023-05-05 17:32

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые после ранения не могут выполнять боевые задания, будут назначаться на другие должности. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Задача номер один – воевать. Кроме того, появились новые вызовы и проблемы – решения для которых ищут прямо сейчас, потому что раньше такого опыта не было", – пишет замглавы Минобороны.

В частности, по ее словам, непростой задачей для боевых командиров стала стандартная процедура – назначить раненого после лечения на должность, которую тот может занимать.

"Раненые, которые не могут выполнять боевые задания и выведены в распоряжение командиров, будут назначаться на другие должности", – сообщила замминистра обороны.

По данным Маляр, вакансий в ВСУ сегодня в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас ждут назначения.

"Проблема известна, и с ней уже отработала рабочая группа Минобороны и ВСУ. Есть конкретные решения, которые будут реализованы", – отметила Маляр.

По ее информации, готовится соответствующее распоряжение главнокомандующего ВСУ, которое "должно решить вопрос тех, кто сейчас ждет назначения".

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