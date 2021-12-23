Украина Украина окажется ареной для погодных метаморфоз: синоптик рассказала о резкой смене погоды

2021-12-23 17:20

В ближайшие дни - 24, 25 и 26 декабря - Украину ожидают изменения погоды.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

По данным синоптика, этой ночью в стране еще будут сохраняться морозы от -10 до -18℃; на западе страны температура воздуха составит от -4 до -9℃.

Уже в пятницу, 24 декабря, в некоторых регионах Украины ожидается антициклон, за которым последует потепление. Однако такая погода ожидается не везде.

"Атмосферные фронты начнут подкачивать новые осадки. Практически повсюду, хотя постепенно, с запада в восточном направлении, будут выпадать сначала снег, затем мокрый снег, а затем в западных областях и дождь", - пишет Диденко. Как отмечает синоптик, причиной этих погодных метаморфоз является лавина теплого воздуха, который идет в Украину.

Также Диденко предупреждает, что вместе с атмосферными фронтами в Украину придет сильный ветер с юго-запада, а на дорогах останется гололедица. Из-за осадков присоединится снежная каша, поэтому ситуация на дорогах и тротуарах усложнится, а при переходе снега в мокрый ожидается налипание мокрого снега.

"В Киеве ближайшая ночь еще морозная, до -12-14 градусов. А вот днем потеплеет до -1, -2 градусов. В столице 24 декабря - снег с переходом в мокрый снег, на дорогах будет черти-что, также будет сильный ветер", - подчеркнула Диденко.