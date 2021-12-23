Украина Тарифы на воду для украинцев изменятся, решение принято: "Расходы возрастут на..."

2021-12-23 19:00

 

В Украине повысили тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод на следующий год.

Соответствующее решение 22 декабря приняла Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ). Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

Повышение затронет 45 предприятий, осуществляющих водоснабжение и водоотвод.

Централизованное водоснабжение подорожает на 2,82 грн - тариф составит 16,164 грн за куб. м с НДС. А водоотвод подорожает на 2,184 грн - тариф будет 14,22 грн. В целом подорожание составит 5 грн.

Среди причин повышения тарифов назвали увеличение затрат на электроэнергию; увеличение расходов на теплоэнергию; увеличением расходов на природный газ; увеличением расходов на налоги и сборы в связи с подписанием президентом закона о внесении изменений в налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений.

Таким образом, расходы среднестатистической семьи из трех человек, потребляющей в среднем 6,5 куб. м холодной воды, поднимутся на 32,5 грн.

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