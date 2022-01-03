Мир В Германии создали ультрафиолетовый занавес для защиты помещений от вирусов и бактерий

2022-01-03 13:15

В Германии ученые из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана создали "ультрафиолетовый занавес", который может быть использован в больницах для защиты персонала и пациентов от коронавируса.

Информация о разработке размещена на сайте medRxiv. В описании устройства говорится, что система может значительно снизить концентрацию в воздухе как вирусов, так и бактерий. Она включает в себя вентиляцию, специальную оптику и систему для безопасного отключения источника ультрафиолета. Свет генерируется светодиодами и проектируется вогнутым зеркалом. Ультрафиолетовый луч падает на направляющий его вертикально отражатель, чтобы увеличить плотность излучения. Воздух из помещения всасывается и нагнетается между отражателями.

Хотя УФ-С излучение может быть опасным, занавес включает встроенное защитное устройство, минимизирующее любой рассеянный свет. Ученые заявляют, что впоследствии эту технологию на основе светодиодов можно будет адаптировать к другим помещениям с высокой проходимостью.