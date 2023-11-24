Политика Железный занавес опускается! Норвегия готова полностью перекрыть границу с рф

2023-11-24 08:26

В Норвегии допускается закрытие пунктов пропуска на границе с россией. Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стере, сообщает телеканал TV2.

Во время пресс-конференции журналисты спросили у премьера, готова ли Норвегия последовать примеру финнов и закрыть границу с болотами. На что он ответил: "Если нужно".

Йонас Гар Стере отметил, что власти Норвегии внимательно следят за ситуацией не только в Финляндии, но и в Эстонии.

Напомним, накануне финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что Финляндия закроет все контрольно-пропускные пункты на границе с россией, кроме Рая-Йоосеппи. Границу со страной-террористом может закрыть и Эстония. 

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