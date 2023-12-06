ВОЙНА В Украине США передаст Украине 20 тысяч тонн металла для защиты объектов энергетики

2023-12-06 13:34

Агентство США по международному развитию предоставит Украине 20 тысяч тонн металла для защиты объектов энергетики от российских атак. Об этом сообщает Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Проект по обеспечению строительства металлом реализует компания Tetra Tech ES, которая является подрядчиком USAID в рамках подписанного ранее меморандума о взаимопонимании. Компания закупает металл у украинского производителя, после чего его транспортируют на строительство, где уже применяется первая партия.

Речь идет о строительстве построек второго уровня защиты. Сюда относятся 22 подстанции и 63 автотрансформатора в 14 областях.

В Госагентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины напомнили, что бетонные конструкции вокруг основной сети Укрэнерго строятся с марта 2023 года.

Решение о защите энергообъектов приняло правительство и Генштаб ВСУ. Агентство работает совместно с НЭК Укрэнерго, которое формирует задачи на проектирование и строительство.

"При проектировании используются исходные данные от Генштаба, руководство для инженерных войск и международные нормативные документы, полученные от специализированных специалистов во время прохождения обучения в Великобритании по нормативам и стандартам Великобритании и США", - говорится в сообщении.

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