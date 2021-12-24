Украина Не ставшим на воинский учет украинским женщинам грозят большие штрафы

2021-12-24 15:48

Женщинам, не ставшим на воинский учет, придется платить штраф до 1700 гривен. Об этом сообщил бывший министр обороны Анатолий Гриценко в Facebook.

По его словам, размер штрафов будет варьироваться от 850 до 1700 грн, а штрафы для руководителей предприятий составят от 5100 до 8500 грн.

В то же время, по его мнению, процесс постановки на военный учет займет до двух лет.

"Украине понадобится полтора – два года, чтобы поставить на военный учет женщин более 100 специальностей. Речь идет о миллионах наших женщин, свыше 100 специальностей. От строителей до айтишников, от бухгалтеров до музейных работников, от рестораторов до учителей, от фотографов и телеоператоров до судей и журналистов. На учет будут ставить как руководителей учреждений, так и рядовых работников, включая секретарш и машинисток, продавцов и почтальонов", – отметил Гриценко.