Украина В Украине могут ввести наценки на социальные продукты

2021-12-26 12:30

Кабинет министров Украины работает над введением механизмов поддержки производителей продуктов питания. Это значит, что вскоре могут появиться наценки на социальные продукты.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы понимаем проблематику в связи с тем, что цены на газ аномально растут. По поручению президента Владимира Зеленского, правительством разрабатываются механизмы поддержки украинских хлебопеков и производителей социальных продуктов питания", - отметил он.

Шмыгаль добавил, что предложения, направленные на поддержку украинских производителей, будут представлены в ближайшие дни.

Он объяснил, что мировой кризис влияет и на Украину, поэтому в планах отечественных производителей повышать цены.

"В данном случае мы работаем с ними, чтобы защитить не только производителей, но и потребителей. Будем рассматривать введение соответствующих наценок на социальные продукты, возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов", - подчеркнул премьер.