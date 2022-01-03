Украина С 8 января украинских работодателей будут штрафовать за указание пола в вакансиях

2022-01-03 13:44

В Украине с 8 января работодатели будут оштрафованы по статье 24 Закона про рекламу, если в описании вакансии указан желаемый пол человека – "только мужчины/женщины".

Запрет на указание возраста кандидатов, предложение работы только определенного пола (кроме специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола) действует с 1996 года, однако с 2022 года за это начнут штрафовать в десятикратном размере минимальной зарплаты на момент штрафа.

Поскольку минимальная зарплата сейчас составляет 6 500, работодатели должны будут заплатить 65 тысяч грн штрафа за нарушение. Если минимальная заработная плата вырастет, то вырастут и штрафы.

Гоструд будет составлять распорядительный документ о штрафе на основании акта проверки - по результатам рассмотрения дела, исследования материалов и наличия оснований для штрафа.

Работодатель должен оплатить штраф в госбюджет по месту государственной регистрации юридического лица или ФЛП в течение 15 дней от получения распорядительного документа Гоструда.