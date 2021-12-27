Украина Главнокомандующий ВСУ заявил, что не станет призывать в армию и мобилизовать женщин

2021-12-27 09:40

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook разъяснил, что именно предусматривает военный учет для женщин.

"Хочу успокоить согражданок. Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ. Во-вторых, готовится такой порядок постановки на военный учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимально процедур", - говорится в сообщении.

Залужный отметил, что государство проводит антибюрократическую реформу, "чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место".

"Это касается и мужчин – цифровизация должна модернизировать военный учет в целом. В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших сограждан, чьи специальности в перечне для военного учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным", - написал Залужный.

По его словам, также планируется ввести переходную норму, касающуюся сборов (обучений) военнообязанных, а именно: обучение женщины будут отбывать исключительно по желанию.

"Со взятием на военный учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное – Вооруженные Силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал. Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины, во избежание лишних процедур при занимании должности по своей специальности", - отметил Главнокомандующий ВСУ.