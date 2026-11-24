ВІЙНА В Україні Запоріжжя та область: оновлені графіки відключень світла на 24 листопада

2026-11-24 09:27

Наразі ситуація в регіоні залишається складною, задіяно одразу дві-три черги погодинних відключень.

Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.

Наразі багато де в області також задіяно екстрені відключення. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.

Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

Наразі в Україні тривають стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему!

▪️1.1: 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30;

▪️1.2: 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30;



▪️2.1: 16:00 – 20:30;

▪️2.2: 00:00 – 00:30, 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30, 23:30 – 24:00;



▪️3.1: 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00;

▪️3.2: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 23:30 – 24:00;



▪️4.1: 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00;

▪️4.2: 00:00 – 04:30, 11:30 – 16:30, 22:00 – 24:00;



▪️5.1: 00:00 – 01:30, 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30, 23:30 – 24:00;

▪️5.2: 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30;



▪️6.1: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00;

▪️6.2: 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00.