ВІЙНА В Україні СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ: СИТУАЦІЯ НА ОДЕЩИНІ ТА ДНІПРОВЩИНІ

2026-11-24 10:31

Другу добу тривають відновлювальні роботи на Одещині та Дніпропетровщині, де внаслідок російських атак було значно пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

На Одещині вдалося частково стабілізувати ситуацію.

В Одесі відновлено електропостачання критичної інфраструктури.

Дякуємо енергетикам, рятувальникам, представникам влади та всім, хто долучився до відновлення електропостачання і допомагав долати наслідки атак.

На Дніпровщині ситуація залишається значно складнішою. У регіоні діють графіки погодинних відключень. Енергетики продовжують роботи, щоб якнайшвидше зменшити обсяг обмежень.

Сьогодні у частині областей України цілодобово діятимуть планові обмеження:

•⁠ Для промисловості — графіки обмеження потужності.

•⁠ Для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 4 черг).

Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.