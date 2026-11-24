Другу добу тривають відновлювальні роботи на Одещині та Дніпропетровщині, де внаслідок російських атак було значно пошкоджено енергетичну інфраструктуру.
На Одещині вдалося частково стабілізувати ситуацію.
В Одесі відновлено електропостачання критичної інфраструктури.
Дякуємо енергетикам, рятувальникам, представникам влади та всім, хто долучився до відновлення електропостачання і допомагав долати наслідки атак.
На Дніпровщині ситуація залишається значно складнішою. У регіоні діють графіки погодинних відключень. Енергетики продовжують роботи, щоб якнайшвидше зменшити обсяг обмежень.
Сьогодні у частині областей України цілодобово діятимуть планові обмеження:
• Для промисловості — графіки обмеження потужності.
• Для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 4 черг).
Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.