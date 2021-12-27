Украина Школьникам сократили зимние каникулы: где будут отдыхать меньше

2021-12-27 17:12

В Украине в некоторых школах занятия продлятся до 31 декабря включительно. А вот за парты почти повсюду должны вернуться в один и тот же день – в понедельник, 10 января.

Учебный год в большинстве украинских школ состоит из двух семестров (есть школы, где учатся по триместрам), каждый из которых делится на две четверти. Отдыхают ученики четыре раза в год.

В учебном году 2021-2022 Министерство образования и науки предложило заведениям общего среднего образования провести зимние каникулы с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

В общей сложности это 16 дней отдыха, поскольку 25 декабря – суббота, к тому же католическое Рождество. Большинство школьников будут отдыхать именно по такому графику (подробнее читайте здесь). Но не все.

У большинства школьников последний учебный день в этом году был 24 декабря.

Каникулы под елку

В этом году разрыв между датами начала каникул в школах кое-где будет достигать недели. Более того, часть учащихся будет отдыхать меньше. Поскольку каникулы у них начнутся позже, но при этом вернуться вернуться за парты они должны будут вместе со всеми – в понедельник, 10 января.

Самые короткие каникулы будут в тех школах, где их "уложат под елку", дав старт с 1 января 2022 года. В таком случае отдых у детей будет длиться девять дней.

Сокращенные зимние каникулы этого года будут по меньшей мере в таких городах:

Кропивницкий

В школах города на каникулы идут начиная с 24 декабря и вплоть до 31 декабря включительно – в каждом заведении решили пойти своим путем. Но после отдыха обучение должно начаться все равно в понедельник, 10 января.

Львов

Большинство школьников во Львове уйдут на каникулы с 31 декабря. К обучению все должны вернуться 10 января.

Хмельницкий

Зимние каникулы начнутся 30 декабря, но будут длиться до 9 января включительно.

В Житомире и Кременчуге тоже решили позже дать старт отдыху школьников: 31 декабря и 1 января соответственно. Однако парты будут ждать детей 17 января. Так что каникулы хоть и перенесли, но не сократили.

Почему сократили каникулы

График МОН – именно рекомендация, а не приказ. На дату каникул могут повлиять форс-мажоры, такие как высокий уровень заболеваемости COVID-19, гриппом, ОРВИ, проблемы с отоплением. В этом году еще один значимый фактор: падение уровня знаний.

Официально местные власти не сообщают, почему именно решили сократить каникулы. Но можно предположить, что затяжной осенний отдых и дистанционка – если не главные, то в топ причин.

Осенью Украину накрыла мощная волна коронавируса, к тому же работники школ не очень охотно вакцинировались. Поэтому кое-где дети были на каникулах целых три недели вместо одной (например, как в Харькове и Черкассах), а где-то долго учились дистанционно. Теперь многие ученики должны либо догонять программу, либо восполнять в ней пробелы.

В частности, в Харькове и Львове уже заявляли, что учебный год, скорее всего, продлят – и дети будут учиться в июне. В обоих случаях чиновники в качестве аргументов приводили затяжные осенние каникулы (во Львове они длились две недели).

Но следует учитывать, что анонсированные даты могут касаться, например, 90% школ города, а 10% – нет. То же касается и области. Изменить даты каникул имеет право каждая школа в Украине (их реальная автономность отдельная тема, но формально – могут). Поэтому есть вероятность, что какие-то заведения не прислушиваются ни к рекомендациям МОН, ни к рекомендациям городских властей.