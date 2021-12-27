Украина Тарифы на всю коммуналку в Украине с 1 января: что ждет украинцев

2021-12-27 22:05

В 2022 году вступит в силу ряд законов, которые затронут большинство украинцев. Что ждать от властей?

В 2022 году Украину ожидает пересчет тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

О том, чего нам ожидать от властей, пойдет речь ниже

Тарифы на электроэнергию в 2022 году

Кабмина в постановлении № 859 от 11.08.2021 г. оставил тарифы на электроэнергию неизменными по меньшей мере до 30 апреля 2022 года.

А вот в Министерстве экономики заявляют, что стоит ожидать роста тарифов на электроэнергию — на 17,5%.

Тарифы на газ для населения в 2022 году

В постановлении НКРЭКУ № 572 говорится, что с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года в Украине действует годовое предложение цены на поставку газа для бытовых потребителей от 7,96 до 13,5 грн за кубометр.

Такая стоимость, якобы, не должна меняться до апреля 2022 года включительно.

Однако, по прогнозам самого Кабинета министров, в 2022 году газ может подорожать на 13%. Эксперты уверены, что стоимость газа может вырасти на 20%.

В то же время с 1 января украинцев ждет повышение стоимости за распределение (доставку) газа в среднем на 4,1%.

Тарифы на отопление с 1 января

В Кабмине клянутся, что в отопительный сезон 2021-2022 годов можно не опасаться повышения цены на отопление.

При этом, как прогнозируют в Минэнерго, с 1 января украинцев, возможно, будет ожидать рост цен на 6% от сегодняшних. А вот по мнению экспертов, тарифы на отопление 2022 года повысятся на 16%.

Тарифы на воду с 1 января

Также в правительстве уверяют, что стоимость водоснабжения от 1 января 2022 года для украинцев не изменится. Однако, по прогнозам экспертов, стоит ожидать существенного удорожания. И тут чиновники противоречат сами себе.

Ведь, согласно постановлению Кабинета министров №586, следует ожидать, что стоимость воды может подняться на 11%. В Министерстве экономики пошли еще дальше: по их подсчетам цена воды может возрасти на 16%.

Напомним, как сообщалось ранее, в Украине снижаются запасы газа. За 3 недели запасы природного газа в Украине снизились на 2 процента.

Отметим, глава правления "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что к маю следующего года года цены на газ на рынке Европы стабилизируются, а вслед за ними придут в норму и тарифы в Украине.