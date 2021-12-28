Коронавирус До Киева добрался штамм "Омикрон": список карантинных запретов

2021-12-28 19:15

Во вторник, 28 декабря, в Киеве зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Стало известно, какие карантинные правила должны соблюдать киевляне.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

"Специалисты утверждают, что этот вирус более заразный, чем штамм Дельта. Вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - отметил чиновник.

По словам Поворозника, жители и гости столицы должны соблюдать ограничения "желтой" зоны карантина. Важно - обязательное ношение медицинской маски в помещениях и общественном транспорте.

В Киеве запрещено: