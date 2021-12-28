До Киева добрался штамм "Омикрон": список карантинных запретов
2021-12-28 19:15
Во вторник, 28 декабря, в Киеве зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Стало известно, какие карантинные правила должны соблюдать киевляне.
Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.
"Специалисты утверждают, что этот вирус более заразный, чем штамм Дельта. Вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - отметил чиновник.
По словам Поворозника, жители и гости столицы должны соблюдать ограничения "желтой" зоны карантина. Важно - обязательное ношение медицинской маски в помещениях и общественном транспорте.
В Киеве запрещено:
- пассажирам, кроме лиц, не достигших 18 лет, пользоваться услугами общественного транспорта (автомобильным, электрическим, в том числе метрополитеном) без наличия у них отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или желтого или зеленого COVID-сертификата; или документа об излечении лица от указанной болезни;
- посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет, без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа; или "зеленый" COVID-сертификат; или документ о выздоровлении.