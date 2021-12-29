Украина Зарплаты украинцев вырастут с 1 января: кому и на сколько поднимут выплаты

2021-12-29 21:03

Стало известно, на кое повышение зарплаты могут рассчитывать отдельные категории украинцев согласно новому решению правительства.

Кабинет министров установил размер повышений должностных окладов и доплат работникам в государственных и коммунальных учреждениях и учреждениях образования с 1 января 2022 года. Об этом говорится в решении правительства от 28 декабря 2021 года № 1391.

Так, на 10% должностной оклад вырастет у следующий категорий педагогических работников:

чья деятельность непосредственно связана с образовательным процессом, в учреждениях специализированного образования;

работающим в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах;

работающим в высших профессионально-технических училищах;

работающим в учреждениях образования интернатного типа.

На большее повышение могут рассчитывать педагогические работники, в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа, в специальных учреждениях общего среднего образования (специальных школах, учебно-реабилитационных центрах) и в специализированных домах ребенка, детских домах. Их оклады повышаются на 20%, 25% и на 30% соответственно.

Стоит отметить, что об учителя учреждений общего среднего образования, которых в Украине большинство, речь не идет.

Доплаты за классное руководство согласно новому решению правительства составят:

учителям в 1-4 и подготовительных классах в учреждениях общего среднего образования - 20% от оклада,

учителям в 5-11 (12) классах в учреждениях общего среднего образования - 25%,

преподавателям в учреждениях профессиональной ( профессионально-технической) - 20%.

Постановлением также определен размер доплаты за проверку учебных работ.