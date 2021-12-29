Украина В Украине начали выдавать обновленные водительские удостоверения

2021-12-29 21:47

Теперь в удостоверении водителя будет указываться отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78"

Стало известно, нужно ли менять водительское удостоверение украинцам, которые сдавали экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач. Разъяснения предоставили в пресс-центре МВД.

Отмечается, что такое нововведение владельцев старых документов касаться не будет. Теперь в удостоверении водителя будет указываться отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78". И с ней водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой.

В МВД также подчеркнули, что изменения не коснутся тех водителей, которым водительские удостоверения были выданы ранее.

Напомним, не все украинцы смогут покинуть пределы страны. Из-за некоторых долгов украинцы не смогут уехать за границу. Украинцев могут временно ограничить в праве выезда за неуплату в течение 240 дней налогового долга.

Также сообщалось, что украинцы очень неактивно принимают участие в налоговой амнистии (возможность легализовать теневые доходы с уплатой небольшого налога), но пройдет несколько месяцев и уже в 2022 году налоговая начнет действовать.