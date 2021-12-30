Украина В ПФУ пояснили, как получить пенсию с ID-карточкой

2021-12-30 21:05

 

В Пенсионном фонде пояснили, что даже в случае потери паспорта или получения ID-карточки проблем с оформлением пенсии не возникнет.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области отметили, что в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсионеры обязаны предупреждать органы Пенсионного фонда об изменении своих актуальных данных в течение десяти дней с момента их возникновения. В том числе и в случае замены паспорта-книжечки на ID-карточку.

В связи с этим, в подобных случаях пенсионеру нужно сразу обратиться в любой орган ПФУ и предоставить оригиналы актуальных документов, чтобы иметь возможность пользоваться онлайн-сервисами вебпортала.

После этого никаких проблем с получением выплат не предвидится.

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