Украина В ПФУ пояснили, как получить пенсию с ID-карточкой

2021-12-30 21:05

В Пенсионном фонде пояснили, что даже в случае потери паспорта или получения ID-карточки проблем с оформлением пенсии не возникнет.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области отметили, что в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсионеры обязаны предупреждать органы Пенсионного фонда об изменении своих актуальных данных в течение десяти дней с момента их возникновения. В том числе и в случае замены паспорта-книжечки на ID-карточку.

В связи с этим, в подобных случаях пенсионеру нужно сразу обратиться в любой орган ПФУ и предоставить оригиналы актуальных документов, чтобы иметь возможность пользоваться онлайн-сервисами вебпортала.

После этого никаких проблем с получением выплат не предвидится.