Коронавирус Зеленский ответил на петиции об отмене обязательной COVID-вакцинации и карантина

2021-12-30 22:00

Президент Владимир Зеленский ответил на обе петиции относительно отмены принудительной вакцинации населения от коронавируса и карантина, которые набрали необходимые 25 тысяч подписей. Об этом пишет УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Отметим, что речь идет о петиции № 22/123600-эп "Отмена принудительной вакцинации населения" Дмитрия Зинькевича и электронной петиции № 22/123656-эп "Полная отмена карантина и добровольно-принудительной вакцинации от COVID-19" Юрия Ахрамейка.

В ответах Зеленский отметил, что в украинском законодательстве прописана обязанность граждан не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но и не вредить здоровью других граждан. Для этого в предусмотренных законодательством случаях украинцы должны проводить профилактические медицинские осмотры и делать прививки от ряда болезней.

Относительно отмены принудительной вакцинации Зеленский ответил, что сейчас тенденции к усилению негативного влияния биологических факторов на население и окружающую среду требуют новых системных действий и решений.

"В связи с этим указом от 17 декабря 2021 года №668 введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О стратегии биобезопасности и биологической защиты". Эта стратегия определяет цели, задачи и основные направления государственной социально-экономической политики для обеспечения биобезопасности и биологической защиты государства как составляющей национальной безопасности Украины. Целью стратегии является поэтапное создание единой системы биобезопасности и биологической защите, которая будет включать возрождение отечественного потенциала биотехнологического производства; разработка современного и действенного законодательства в области биобезопасности и биологической защиты; усиление системы эпидемиологического защиты и тому подобное", — говорится в ответе.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 3,66 млн случаев COVID-19, прирост за сутки, 29 декабря, — 5,9 тысячи, что несколько больше показателя днем ранее. Количество выздоровевших выше количества новых больных.