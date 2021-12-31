Украина Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты военным

2021-12-31 11:15

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты военнослужащим. Правительству также поручено усовершенствовать систему денежного довольствия военных с учетом мирового опыта, сообщает Офис президента.

"Кабинет Министров должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двухкратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года", - сказано в документе.

Кроме того, Кабмин до 30 июня 2022 года должен внести в Верховную раду законопроект по усовершенствованию системы зарплаты военным с учетом опыта ведущих стран.

Указ вступает в силу с момента его опубликования.

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