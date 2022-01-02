Воинский учет для женщин: ответы на главные вопросы

2022-01-02 14:30

Женщины целого перечня конкретных профессий должны встать на воинский учет до конца 2022 года. Со следующего года за невыполнение этой нормы могут штрафовать.

Все, что об этом известно.

Министерство обороны Украины утвердило перечень профессий, представительницам которых женщин будут брать на учет военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет.

В перечне оказалось множество популярных профессий: программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, работники ресторанов и гостиниц, бухгалтеры, делопроизводители, рекламщики и тому подобное.

В частности, новые нормы по военному учету относятся также к беременным и женщинам с малолетними детьми.

Алгоритм действий

Женщина сначала должна уведомить своего руководителя предприятия.

Явиться в центр комплектования в течение 2022 года и выяснить подлежит ли она военному учету, потому что есть возрастные ограничения и по здоровью.

Нужно написать соответствующее заявление и предоставить документы: паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончании учебного заведения, справку из заведения, где работает.

После этого будет принято решение, подлежит ли женщина учету.

Штрафы

Штрафные санкции начнут вводить после 2022 года, для украинок - это от 850 гривен, для предприятий - от 5500 гривен.

При каком условии женщин начнут призывать в армию

В Минобороны отметили, что это будут делать только в крайнем случае. То есть при введении военного положения или в особый период во время мобилизации.