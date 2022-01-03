Украина "До 7 800 гривен": тысячи украинцев получат повышенные выплаты с 1 января, кого коснется

2022-01-03 21:30

 

В наступившем году индексация пенсий ждет все категории пенсионеров, в том числе и военнослужащих, которые вышли на заслуженный отдых.

Ранее в Украине выросла минимальная пенсия участников боевых действий и пострадавшим участникам революции достоинства, сообщали в Минсоцполитики. После повышения прожиточного минимума с 1 декабря 2021 года до 1934 гривен размер минимальной пенсионной выплаты для этой категории граждан составил 4061,4 гривны.

Кроме того, закон предусматривает возможность получения надбавки в размере 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных участников боевых действий.

В свою очередь, с 1 января этого года будет повышен размер минимальный пенсии по потере кормильца, погибшего в АТО (ООС). Выплаты вырастут с 6100 гривен до 7800 гривен.

Стоит также отметить, что в предыдущий этапы повышения пенсий выросли минимальные выплаты для людей, получивших инвалидность в результате войны. Так, для I группы минимальная пенсия составила 12571 гривну, для II группы – 10153,5 гривны, а для III группы – 6962,4 гривны.

 

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