Украина В Украине ввели новый налог на недвижимость

2022-01-04 18:55
 
В Украине ставка налога составляет 1,5 процента от минимальной зарплаты

В Украине в 2022 году ввели новый налог на недвижимость. Но новые налоги коснутся не всех украинцев. Кому же придется заплатить за имеющиеся квартиры.

Придется заплатить тем украинцам, в собственности которых имеется квартира более 60 квадратных метров или же дом, площадь которого более 120 квадратных метров.

В 2022 году налоги будут рассчитывать от 6000 гривен. При этом налог насчитывается с 1 июля, а оплата производится за предыдущий год. Так, в 2023 году основой для начисления налога станет минимальная зарплата на 2022 год, которая сейчас составляет 6500 гривен.

В Украине ставка налога составляет 1,5 процента от минимальной зарплаты за каждый «лишний» квадратный метр.

В 2022 году налог на квартиры увеличится с 70,8 до 90 грн за каждый квадратный метр, который превышает норму.

Таким образом, за квартиру площадью 100 квадратных метров украинцы заплатят 3600 грн.

Платить придется не за всю площадь жилья, а только за ту, которая превышает 60 квадратных метров для квартиры и 120 квадратных метров для дома.

Стоит отметить, что льготы по налогу для физлиц не применяются для:

  • владельцев жилой недвижимости, которая в пять раз первышает необлагаемый размер (300 кв м - для квартир, 600 кв. м - для домов, 900 кв. м - для других типов жилой недвижимости);
  • владельцев жилой недвижимости, которая используется для получения доходов - сдача в аренду, лизинг, ссуду, использование в предпринимательской деятельности.
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