Украина Украинские пенсионеры получат надбавки

2022-01-04 19:23

Осенью пенсионеры могут рассчитывать на надбавки к пенсии

Украинские пенсионеры могут рассчитывать на прибавки к пенсии. НО дополнительные выплаты получат не все. Доплаты коснутся пенсионеров 70-75 лет.

Осенью этим людям начнут доплачивать к пенсии по 300 грн.

В 2022 году минимальные пенсионные выплаты украинцам старше 70 лет составят 3000 грн.

Такие минимальные выплаты положены тем пенсионерам, страховой стаж которых составит 35 лет и 30 лет для мужчин и женщин соответственно.

На осень планируется доплата людям в возрасте от 70 до 75 лет в размере 300 гривен ежемесячно, как это ранее было сделано для пенсионеров 75−80 лет (с осени 2021 года им доплачивают по 400 гривен) и старше 80 лет (им доплачивают по 500 гривен с 2020 года).

Отметим, с января 2022 года пенсия у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС будет не ниже: 14 тысяч 600 гривен - по инвалидности первой группы; 9500 гривен - по инвалидности второй группы; 7000 гривен - по инвалидности третьей группы.

В Украине сразу после определения средней зарплаты все пенсии перечислят в автоматическом режиме.

Стоит отметить, что в Украине действует единый пенсионный возраст для мужчин и женщин – 60 лет. Чтобы выйти на заслуженный отдых вовремя, в 2022-м нужно иметь минимум 29 лет стажа. Если к этому моменту есть от 19 до 29 лет стажа, работать придется до 63 лет.