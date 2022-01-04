Украина Как изменится выплата субсидий для украинцев в 2022 году

2022-01-04 20:15

Средний размер субсидии на отопительный сезон 2021-2022 годов в Украине составляет около 2 тыс грн

Для многих украинцев сложно оплачивать коммуналку во время отопительного сезона. Украинцам рассказали, как оформить помощь в 2022 году.

В бюджете на 2022 год на льготы и жилищные субсидии украинцам для оплаты жилищно-коммунальных услуг предусмотрено 38,4 млрд грн.

Средний размер субсидии на отопительный сезон 2021-2022 годов в Украине составляет около 2 тыс грн. Субсидии могут быть и больше, ведь размер помощи рассчитывается индивидуально.

До завершения текущего отопительного сезона тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут изменяться.

Украинцы могут оформить субсидию, выбрав один из способов:

- обратиться в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания или регистрации. Важно, что заявления с документами принимаются подразделениями по вопросам соцзащиты населения районных госадминистраций только в случае передачи их по почте в бумажном виде или в электронной форме.

- обратиться через уполномоченные лица территориальных общин (в сельском, поселковом, городском совете) и ЦНАПы (центры предоставления административных услуг). Заявления с документами принимаются в бумажном виде.

- для оформления выплат онлайн необходимо перейти по ссылке “Оформление субсидии онлайн” на официальном веб-сайте Министерства соцполитики. Речь идет об оформлении субсидии с помощью портала Дия.

Для того, чтобы оформить субсидию, надо подать заявление о ее назначении и декларацию о доходах, которая подтвердит необходимость назначения помощи.

При этом обратиться за субсидией, если есть на это обоснование, украинцы могут в любой момент.