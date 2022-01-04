В Украине школы перешли на новый стандарт питания

В школьных буфетах запрещается продавать ряд продуктов, в частности сладкие хлебобулочные изделия, газированные напитки, кофе и продукты с высоким содержанием сахара или соли.
В Украине с 1 января закончился переходный период обновления процесса закупок и освоения новых технологий приготовления блюд в школьных учреждениях. Сейчас реформа школьного питания должна заработать в полной мере.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.
В частности, теперь все школьные учреждения обязаны при формировании меню уменьшить количество сахара в 2-2,5 раза, увеличить количество фруктов до 100 г и уменьшить количество хлеба на один прием пищи. А также увеличить в рационе школьников количество мяса птицы и молочных продуктов.
Примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды.
Вместе с тем, в школьных буфетах запрещается продавать сладкие хлебобулочные изделия, газированные напитки, непастеризованные соки и молочные продукты, кофе и продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов.