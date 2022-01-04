Украина В Украине школы перешли на новый стандарт питания

2022-01-04 21:15

 

В школьных буфетах запрещается продавать ряд продуктов, в частности сладкие хлебобулочные изделия, газированные напитки, кофе и продукты с высоким содержанием сахара или соли.

В Украине с 1 января закончился переходный период обновления процесса закупок и освоения новых технологий приготовления блюд в школьных учреждениях. Сейчас реформа школьного питания должна заработать в полной мере.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

В частности, теперь все школьные учреждения обязаны при формировании меню уменьшить количество сахара в 2-2,5 раза, увеличить количество фруктов до 100 г и уменьшить количество хлеба на один прием пищи. А также увеличить в рационе школьников количество мяса птицы и молочных продуктов.

Примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды.
Вместе с тем, в школьных буфетах запрещается продавать сладкие хлебобулочные изделия, газированные напитки, непастеризованные соки и молочные продукты, кофе и продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине ввели новый налог на недвижимость

2022-01-04 18:55

На сколько за год вырос госдолг Украины - стали известны реальные данные Минфина

2022-01-04 15:47

Польша планирует отгородиться пограничным забором от Беларуси и Украины

2022-01-04 13:13

В минувшем году Украину покинуло рекордное число граждан за последнее десятилетие

2022-01-04 12:43

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине школы перешли на новый стандарт питания

2022-01-04 21:15

Двойной страховой стаж для пенсии: кто имеет на него право

2022-01-04 20:43

Как изменится выплата субсидий для украинцев в 2022 году

2022-01-04 20:15

Украинские пенсионеры получат надбавки

2022-01-04 19:23
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине школы перешли на новый стандарт питания 2022-01-04 21:15
Двойной страховой стаж для пенсии: кто имеет на него право 2022-01-04 20:43
Как изменится выплата субсидий для украинцев в 2022 году 2022-01-04 20:15
Украинские пенсионеры получат надбавки 2022-01-04 19:23