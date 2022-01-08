Украина Как оформить пенсионное удостоверение: список документов и алгоритм действий

2022-01-08 14:00

Украинцы имеют возможность заказать два вида пенсионных удостоверений – главного документа, подтверждающего статус пенсионера и предполагающего некоторые льготы.

Процедура получения пенсионного удостоверения для граждан Украины является бесплатной.

Согласно информации из Пенсионного фонда, на сегодняшний день существует возможность заказать два вида пенсионных удостоверений:

электронное пенсионное удостоверение – содержит банковское платежное приложение;

бумажное пенсионное удостоверение.

Получить документ можно двумя способами:

лично или с помощью законного представителя получателя пенсии подать заявление в любой территориальный орган Пенсионного фонда Украины;

заполнить заявление на веб-портале электронных услуг ПФУ - дистанционной формы обслуживания граждан.

Документы, необходимые для оформления пенсионного удостоверения:

анкета (заполняется специалистом органа Пенсионного фонда Украины или формируется автоматически на веб-портале);

паспорт гражданина Украины;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;

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Для того чтобы воспользоваться электронной услугой веб-портала, пользователь должен авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить в аккредитованных центрах сертификации ключей (АЦСК) и в банковских учреждениях. Ознакомиться с полным списком АЦСК можно на сайте.

На сегодняшний день электронное пенсионное удостоверение можно заказать только, если пенсионер получает пенсию через банковские отделения АО “Ощадбанк”. Оно выдается сроком на три года.

В случае если пенсионное удостоверение стало непригодным для пользования, утрачено, изменился вид пенсии или срок действия пенсионного удостоверения, необходимо еще раз удобным для вас способом подать заявление на изготовление нового удостоверения с вышеупомянутыми документами.