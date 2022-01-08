Как оформить пенсионное удостоверение: список документов и алгоритм действий

Украинцы имеют возможность заказать два вида пенсионных удостоверений – главного документа, подтверждающего статус пенсионера и предполагающего некоторые льготы.
Процедура получения пенсионного удостоверения для граждан Украины является бесплатной.
Согласно информации из Пенсионного фонда, на сегодняшний день существует возможность заказать два вида пенсионных удостоверений:
Получить документ можно двумя способами:
Документы, необходимые для оформления пенсионного удостоверения:
Для того чтобы воспользоваться электронной услугой веб-портала, пользователь должен авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить в аккредитованных центрах сертификации ключей (АЦСК) и в банковских учреждениях. Ознакомиться с полным списком АЦСК можно на сайте.
На сегодняшний день электронное пенсионное удостоверение можно заказать только, если пенсионер получает пенсию через банковские отделения АО “Ощадбанк”. Оно выдается сроком на три года.
В случае если пенсионное удостоверение стало непригодным для пользования, утрачено, изменился вид пенсии или срок действия пенсионного удостоверения, необходимо еще раз удобным для вас способом подать заявление на изготовление нового удостоверения с вышеупомянутыми документами.