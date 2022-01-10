Украина В Украине хотят ввести новый налог

2022-01-10 20:00

Уже с начала 2022 года налоговая служба будет использовать косвенные методы налогового контроля

В Украине планируют ввести новый налог. Это может касаться миллионов украинцев, которые работают без оформления.

Украинцы должны будут подтвердить свои доходы, если привлекут внимание своими расходами. В первую очередь, это касается, например, приобретений квартир или машин теми украинцами, кто официально не работает, или получает минималку. Официальные доходы украинцев сравнят с расходами, а с незадекларированной разницы заставят уплатить налог.

Уже с начала 2022 года налоговая служба будет использовать косвенные методы налогового контроля, а значит все украинцы рано или поздно будут вынуждены заплатить налоги.

Также украинцы обязаны заплатить налоги от независимой профессиональной деятельности, это может коснуться парикмахеров и маникюрщиц. Придется отдать деньги за иностранный доход или прибыль за оказание услуги вне работы.

Украинцы заплатят налоги, если зарабатывали на аренде имущества или получили доход от инвестиционной прибыли.

Украинцы должны платить государству за наследство, за подарки, если получить благотворительную помощь, а также от продажи недвижимости. Не удивительно, что в Украине большинство таких операций остается в тени.

Налоговый контроль должен вывести из тени заработки и подработки украинцев. Со всех поступлений украинцы должны платить налоги государству.

Также придется платить за наследство; за подарки; за продажу недвижимости и если получить нецелевую благотворительную помощь. Это предусмотрено Налоговым кодексом.

Как сообщалось ранее, в Украине проходят масштабные проверки работников и работодателей. Главная цель – вывести рынок занятости из тени.

Напомним, как мы писали, украинцы очень неактивно принимают участие в налоговой амнистии (возможность легализовать теневые доходы с уплатой небольшого налога), но пройдет несколько месяцев и уже в 2022 году налоговая начнет действовать.