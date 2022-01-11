Украина Экстремальные морозы и порывистый ветер: синоптик предупредила о похолодании

2022-01-11 16:15

В среду, 12 января, почти по всей территории Украины ожидается значительное похолодание, столбики термометров кое-где опустятся до 18 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своем Telegram-канале.

Так, в ночь на 12 января, на территории Украины в зависимости от региона ожидается -10-18 градусов мороза. Днем температура воздуха несколько повысится и будет колебаться в пределах 7-12 градусов с отметкой минус. На севере страны, в частности, в Киеве столбик термометра может опуститься до 14 градусов.

Ожидается северный резкий ветер, значительных осадков не предполагается, но в некоторых регионах может выпасть небольшое количество снега.

Синоптик предупреждает о возможной гололедице на дорогах.

Уже 13 января, в Щедрый вечер, морозы еще больше усилятся. По всей территории Украины ожидается понижение температуры до -15-20 градусов. А на севере и северо-востоке страны столбик термометра может опуститься даже до -20-23 градусов.

"Как раз будет возможность выгулять самые теплые вещи, проветрить шерстяные вещи на балконах и во дворах, налюбоваться зимними пейзажами. Не мерзните! Весна все равно будет”, - написала Наталья Диденко.