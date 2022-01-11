Украина Налоги для пенсионеров: какой размер ставки действует в Украине

2022-01-11 21:40

Согласно п.п. 164.2.19,164.2 ст. 164 НКУ часть пенсии, которая превышает десять ежемесячных прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, установленных на 1 января, подлежит налогообложению.

Такие разъяснения дает “Безоплатна правова допомога”.

В случае, если сумма превышает три минимальных заработных платы, применяется ставка НДФЛ в размере 18 процентов, а если пенсия составляет более 10 минимальных заработных плат, то уже 20%.

Стоит отметить, что от налогообложения освобождаются пенсии, назначенные участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и лицам, на которых распространяется действие статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".