Украина Пенсии украинцев продолжат повышаться, раскрыты сроки: "В этом году будет..."

2022-01-12 17:40

Представитель Пенсионного фонда Украины (ПФУ) напомнила о том, каким категориям украинцев и когда повысят пенсии в этом году.

О том, каких этапов повышения выплат стоит ждать украинцам, рассказала в эфире канала «Украина 24» директор департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко.

Она отметила, что ближайшее повышение пенсий ожидается с приходом весны. Так, с 1 марта в Украине повысят выплаты ликвидаторам и инвалидам аварии на ЧАЭС.

В свою очередь, с 1 апреля работающим пенсионерам будут начислять доплаты. С этого месяца им также должны были пересчитать выплаты, однако стало известно, что в связи с «изменением отчетности» это произойдет позже. Точные сроки пока не называются.

Затем в июле украинцев ждет рост прожиточного минимума.

«Дальше – у нас будет в этом году изменение минимальной заработной платы с 1 октября», - рассказала Охрименко.

Помимо этого с 1 октября вырастет пенсия украинцев, достигших возраста 65 лет и проработавших 30-35 лет. Размер их минимальной пенсии напрямую зависит от минимальной зарплаты и не может быть меньше 40% от нее, поэтому перерасчет произойдет сразу после роста минималки.

Стоит отметить, что украинские пенсионеры начали получать больше уже с этого месяца. Так, с 1 января выросли выплаты людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской аварии, а также людям, которые потеряли кормильца.

Также перерасчет пенсий активно проводился в 2021 году, когда выплаты выросли для многих категорий граждан.