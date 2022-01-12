Украина Не молоком одним: специалист назвала лучшие продукты для укрепления костей

2022-01-12 21:20

Нутрициолог Екатерина Йенсен назвала главные три продукта для укрепления костей. Об этом специалист написала у себя в Instagram.

Так, эксперт отмечает, что для здоровья костей необходимы кальций, витамин Д, магний, калий, фосфор, и витамин К2. А для того, чтобы они попадали в организм, не обязательно покупать эти элементы в таблетках, ведь их можно получить из определенных продуктов.

По словам специалиста, необходимо обогатить меню миндалем, потому что этот вид орехов содержит кальций, калий, магний, фосфор и другие микроэлементы, которые помогают укрепить кости. Ежедневное употребление миндаля станет хорошей профилактикой остеопороза.

Также в рацион стоит добавить бобовые, потому что в их составе много калий, магния, фосфора, железа, цинка. Фасоль, горох, соевые бобы также содержат полезные жиры, необходимые для укрепления костной ткани и усвоения витамина D.

И третий, немаловажный продукт, который поможет поддержать здоровье костей - кунжут. В нем также много кальций, и он станет хорошей заменой молочным продуктам (к слову, не из всех молочных продуктов мы способны получать кальций). Еще кунжут богат на другие необходимые элементы для здоровья костей: калий, фосфор и магний.