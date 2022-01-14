Мир Не смотрите наверх! К Земле на огромной скорости летит астероид диаметром в километр

2022-01-14 22:12

К Земле приблизится астероид 7482 (1994 PC1). Он окажется на расстоянии чуть меньше 2 миллионов километров от планеты, что равняется примерно пяти дистанциям от Земли до Луны.

Как сообщили в NASA, его диаметр составляет около 1 052 м. Согласно классификации NASA, астероид относится к "потенциально опасным" объектам.

Однако в агентстве заверили, что он не представит никакой угрозы для планеты как минимум в течение ближайших ста лет.

Предстоящее сближение астероида с Землей станет максимальным с начала 1933 года, когда он, по расчетам NASA, находился менее чем в 1,1 тыс. км от планеты, передает CBS. В NASA также сообщили, что астероид снова пролетит мимо Земли в июле этого года на гораздо большем расстоянии. В следующий раз он сблизится с планетой, по прогнозам агентства, лишь 18 января 2105 года, когда пролетит на расстоянии 2,3 тыс. км.

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