Украина Кибератаки грозят Украине отключением тепла и света - СМИ

2022-01-15 13:30

Хакерские атаки на государственные сайты Украины могут быть подготовкой для более серьезных атак, считают аналитики.

Граждане Украины могут остаться без тепла, света и денег из-за кибератак, пишет Reuters.

Так, издание отмечает, что вчерашние кибератаки на государственные сайты могут быть подготовкой для более серьезных атак.

"По мере роста напряженности мы можем ожидать более агрессивной киберактивности в Украине и, возможно, в других местах… Организациям необходимо начать подготовку", - отметил аналитик американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист.

Он считает, что такие разрушительные атаки будут нацелены на критически важную инфраструктуру.

Издание отмечает, что до недавнего времени атаки на больницы, энергетические компании и финансовые системы были редкостью. Но российские хакеры за последние два года стали более интенсивно атаковать их вирусами-вымогателями, например, блокируя оборудование, необходимое для ухода за пациентами больниц. В некоторых случаях это приводило к смерти пациентов.

Reuters напоминает, что Россия неоднократно отвергала обвинения в кибератаках на Украину.

По мнению бывшего руководителя отдела кибербезопасности CrowdStrike Дмитрия Альперовича, если Москва снова решится на вторжение, то последует еще больше кибератак. Но скорее всего они не будут фатальными. "Это будет второстепенное шоу. Основное шоу будет на земле", - отметил он.

Напомним, в ночь на 14 января на Украину была совершена серьезная кибератака, вследствие которой из строя вышли около 70 правительственных и региональных сайтов. Так, несколько часов не работали сайты МИД, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минфина и другие.

По мнению экспертов Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, атака была осуществлена Российской Федерацией.