ВІЙНА В Україні Майже 800 багатоповерхівок Київщини отримали кошти на автономне живлення - як подати заявку на програму «СвітлоДІМ»

2026-09-09 12:37

Житлові багатоповерхівок Київщини отримали від 100 до 300 тис грн на автономне живлення за програмою «СвітлоДІМ».

Станом на вересень фінансування отримали 2692 багатоквартирні будинки в Києві, Київській та Харківській областях на загальну суму майже 680 млн грн.

Кошти йдуть на акумулятори, інвертори, сонячні панелі, блоки керування високовольтними батареями та генератори.

Обладнання має забезпечити роботу критично важливих систем під час тривалих відключень – освітлення, водопостачання, теплопостачання, зв’язку та ліфтів.

Як подати заявку:

Заявку подає не окремий мешканець, а будинок – через ОСББ, управляючу компанію або житловий кооператив. Керівнику потрібен КЕП, а ОСББ має бути зареєстроване як юрособа.