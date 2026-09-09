Політика МЗС Ісландії викликало посла США після публікації Трампом зображення карти острова під американським прапором

2026-09-09 11:35

Міністерка закордонних справ Ісландії Торґердур Катрін Ґуннарсдоттір викликала посла США Біллі Лонга після публікації Дональдом Трампом зображення карти острова під американським прапором. Про це інформує RUV.

У відомстві заявили, що під час зустрічі послу чітко дали зрозуміти: публікація була "цілком недоречною". Трамп не пояснив мету зображення і не додав до нього жодного тексту.

Публікація з'явилася на тлі тривалої уваги глави Білого дому до Гренландії. Раніше він неодноразово публікував зображення острова з американським прапором та іншими символами США.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, коментуючи публікацію, наголосила, що уряд і народ острова неодноразово заявляли про небажання ставати частиною США.

"Це послання ми можемо повторити сьогодні. Я сподіваюся, що ніхто - ні у США, ні в решті світу - не має сумнівів: саме народ Гренландії має визначати своє майбутнє. І, звичайно, Гренландія не продається", - зазначила Фредеріксен.

Європейська комісія тим часом оголосила про додаткові інвестиції в Гренландію у €200 млн протягом наступних двох років. Кошти спрямують передусім на чисту енергетику, критично важливі корисні копалини та інтернет-зв'язок.

Раніше Трамп уже опинявся в центрі уваги через плутанину між Ісландією та Гренландією. Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі він кілька разів згадував Ісландію, звинувачуючи її у падінні американських фондових ринків та фінансових втратах США. Згодом держсекретар Марко Рубіо визнав, що Трамп справді переплутав Ісландію з Гренландією.

Ісландія та США водночас мають оборонну угоду. У 2016 році до неї внесли додаток, який визначає повноваження американських військових у зв'язку із захистом Ісландії. За зауваженням колишнього міністра Бйорна Б'ярнасона, документ не означає, що американські військові можуть робити в країні все, що завгодно.