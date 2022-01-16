Украина Неофициально трудоустроенным украинцам назвали размер будущей пенсии

2022-01-16 15:00

Когда украинцы с недостаточным стажем или без него смогут выйти на пенсию и сколько будут получать

Украинцам, у которых недостаточно страхового стажа и и которые работают неофициально, будут выплачивать пенсию.

Об этом пишет Новое время.

Так, в случае, если для выхода на пенсию не хватает стажа, а сегодня это минимум 15 лет, то выйти на пенсию они смогут только с 63-летнего возраста, то есть на 3 года позже. При этом такие граждане могут рассчитывать на выплату в размере 1 934 гривны, то есть на прожиточный минимум.

Если работа была неофициальной и стажа нет совсем, то таким украинцам будут выплачивать только пособие, которое равно с прожиточным минимумом для трудоспособных лиц. Получить такую выплату можно будет только по достижении 65-летнего возраста, а ее размер на 1 января 2022 ода составляет 2 481 гривна.

Страховой стаж можно проверить дистанционно на веб-портале ПФУ, а рассчитать размер пенсии с помощью пенсионного калькулятора.