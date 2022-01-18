Украина Минобороны: в Украине ускоряется формирование бригад теробороны

2022-01-18 22:00

Процесс формирования бригад территориальной обороны (ТрО) в Украине ускоряется, в связи с ситуацией на границах страны. Подразделения ТрО смогут сдерживать неприятеля на местах.

Об этом сообщили на сайте Минобороны Украины.

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что каждая бригада и батальон территориальной обороны будет укомплектован составом до 600 человек.

«В каждом батальоне формируется костяк из военнослужащих ВСУ. Их задача — командование и обучение гражданских лиц, которые заключат контракт на службу в резерве ТрО и будут защищать территорию, где проживают .... За теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве ТрО, будет закреплено оружие. Оно будет выдаваться на время учений или в случае возникновения определенных ситуаций», — отметил министр.

Также, сейчас отдельно формируются 25 бригад ТрО на каждую область в Украине, которые будут объединять более 150 батальонов — по одному на каждый район.