Украина В Украину идет новое похолодание: синоптик назвала дату

2022-01-20 17:38

 

В Украине со следующей недели еще сильнее похолодает. А на выходные ожидаются снегопады.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу синоптика Натальи Диденко.

В южной части без существенных осадков, а также на востоке в воскресенье в основном сухо. На другой территории - снег. Кроме того, на дорогах ожидается гололедица. Ветер западный, юго-западный, и дальше сильный.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0-4 градусов мороза, на юге +1+5 градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье временами снег, порывистый ветер. Ночью -3-6, днем 0-2 градуса мороза. Гололедица.

"В дальнейшем, с новой недели в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов", - отметила синоптик.

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В Украину идет новое похолодание: синоптик назвала дату 2022-01-20 17:38