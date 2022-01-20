Украина До 1 гривни за литр: АЗС обновили цены на бензин и дизель

2022-01-20 20:43

На станциях сети "Авантаж" все виды топлива подорожали на 1 грн за литр.

Розничные сети АЗС в Украине с 19 по 20 января повысили стоимость топлива в пределах 0,1-1 гривни за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

На станциях сети "Авантаж" все виды топлива подорожали на 1 гривну за литр: бензин А-92 — до 29,95 грн/л, бензин А-95 — до 30,95 грн/л, ДТ — до 29,35 грн/л.

На заправках Mango бензины подорожали на 20 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 29,99 грн/л, на А-95 — до 30,99 грн/л.

Такие сети как AMIC, KLO, BVS, "Татнефть-АЗС-Украина", Prime и др. повысили цены в пределах 10-30 коп./л.