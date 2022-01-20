Украина Что будет, если повредить родинку: онколог развеяла популярный миф

2022-01-20 21:30

Существует мнение, что если содрать родинку, она переродиться в рак. Дерматоонколог Светлана Дячук заявила, что это миф, и травма родинки не провоцирует рост меланомы - злокачественной опухоли кожи.

"Травма родинки вообще не приводит никогда к перерождению, - рассказала врач в интервью с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. - Сама травма не важна. Важно, что именно мы травмировали. Если мы травмировали сосудистое образование, и оно кровит сильно, проблем никаких. Но если это меланома, ее нужно удалять".

При этом врач предупредила, что удалять родинки лазером без гистологии нельзя: косметолог может не распознать смертельную опасность.

"Если меланому удалить лазером без гистологии - вы убили человека. Это правда, потому что лазером меланома полностью не удаляется. Она остается, и человек остается без диагноза, - сказала онколог. - У него потом только метастазы будут".

Доброкачественные родинки можно удалять лазером, но прежде проверить их должен опытный врач.

"Люди слышат истории: соседу удалили родинку, и он умер. Но соседу удалили меланому! Рак и родинка - это разные вещи. Только 10% меланомы развивается из родинки, и почти в 90% она начинается на чистом месте", - объяснила Светлана Дячук.

Онколог рассказала, что заболеть меланомой может любой человек. Чтобы этого не допустить, нужно проходить обследование раз в год. Так врач может вовремя обнаружить злокачественное новообразование и улучшить прогноз болезни.

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