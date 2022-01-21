Украина Нацбанк настаивает на новом повышении тарифов на услуги ЖКХ - чем это поясняют

2022-01-21 19:32

Высокие цены на энергоносители на мировых рынках повлекут за собой повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине. 

"Мировые цены на энергоносители будут оставаться высокими дольше, чем ожидалось ранее. Это будет не только давить на производственные расходы бизнеса, но и потребовать постепенной коррекции тарифов на жилищно-коммунальные услуги", – говорится в сообщении Нацбанка.

Необходимость приведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги к экономически обоснованным уровням называют одним из главных проинфляционных рисков.

Кроме того, в НБУ объясняют, что одномоментное приведение тарифов к обоснованным устранит дисбалансы в энергетическом секторе, однако создаст значительное инфляционное давление и приведет к ухудшению ожиданий.  А вот отсрочка решений по тарифам на ЖКУ будет аккумулировать фискальные дисбалансы и ценовое давление в будущем.

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