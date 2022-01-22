Коронавирус Кузин спрогнозировал мощную волну COVID-19 из-за "Омикрона"

2022-01-22 14:00

 

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в феврале ожидается резкий рост заболеваемости коронавирусом из-за более высокой заразности штамма "Омикрон".

Об этом он сказал в интервью изданию LIGA.net.

Кузин отметил, что новый вариант вируса – настоящий вызов для любой системы здравоохранения. Кроме того, усугублять ситуацию будет усталость людей от ограничений и ношения масок.

"По осторожным прогнозам экспертов, то, что говорит Всемирная организация здравоохранения, ожидается, что около 50% европейцев переболеют "Омикроном", и часть из этих процентов связана даже не с отсутствием приверженности к вакцинации, а с пренебрежением масочного режима или нормами дистанцирования, и всем остальным", - подчеркнул он.

Также в Украине, добавил Кузин, низкие показатели вакцинации. На ряду с пренебрежением противоэпидемическими нормами это дает право Минздраву давать неутешительные прогнозы.

"По предварительным расчетам, представленным Советом национальной безопасности и обороны, 59 000 человек могут болеть ежедневно, суммарно около 1 млн украинцев за февраль может заболеть. Я бы назвал это довольно оптимистичными прогнозами", - поделился он.

Пиковые показатели новой волны коронавируса ожидаются 20-25 февраля, однако говорить о том, когда она закончится говорить рано.

В то же время, сказал Кузин, правила для украинцев во время этой волны не изменятся. То, что будет новым – местные власти обяжут вводить правила "оранжевой" зоны.

"Она создана, чтобы органы местной власти принимали превентивные профилактические предупредительные меры, которые не приведут к переходу области в красную зону", - рассказал Кузин.

Он добавил, что украинцам не стоит пренебрегать вакцинацией, ведь это позволит сделать течение болезни намного легче.

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