В Украине школы переходят на онлайн-обучение: где вводятся карантинные ограничения

Высокая заболеваемость детей: украинские школы снова временно переходят на обучение онлайн. Ситуация по регионам
Резкий скачок заболеваемости гриппом и COVID требует введения новых карантинных ограничений. Так, в Украине с понедельника, 24 января, школы некоторых областей снова переходят на онлайн-обучение, пишет РБК-Украина.
Отмечается, что детсады будут работать в обычном режиме.
Ужгород
Дистанционно дети будут обучаться до 7 февраля. На карантин уходят также художественные и спортивные школы.
Львов
Онлайн-обучение вводится для школьников 5-11 классов. Пока дети будут оставаться дома до 7 февраля.
Решение по младшим школьникам еще не принято.
Черновицкая область
До 7 февраля все школы области уходят на домашнее обучение.
Сумы
Для учеников среднего и старшего звена (5-11 классы) вводится дистанционное обучение до 4 февраля включительно.
В случае ухудшения эпидемической ситуации – возможно внеочередное проведение заседания комиссии.
Киев
В Киеве на дистанционное обучение перешли две школы и почти тысячу классов в различных учебных заведениях. Остальные школы работают в стандартном режиме
Напомним в ноябре Минобразования просило власти вернуть детей за парты.