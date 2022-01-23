Украина В Украине школы переходят на онлайн-обучение: где вводятся карантинные ограничения

2022-01-23 11:30

Высокая заболеваемость детей: украинские школы снова временно переходят на обучение онлайн. Ситуация по регионам

Резкий скачок заболеваемости гриппом и COVID требует введения новых карантинных ограничений. Так, в Украине с понедельника, 24 января, школы некоторых областей снова переходят на онлайн-обучение, пишет РБК-Украина.

Отмечается, что детсады будут работать в обычном режиме.

Ужгород

Дистанционно дети будут обучаться до 7 февраля. На карантин уходят также художественные и спортивные школы.

Львов

Онлайн-обучение вводится для школьников 5-11 классов. Пока дети будут оставаться дома до 7 февраля.

Решение по младшим школьникам еще не принято.

Черновицкая область

До 7 февраля все школы области уходят на домашнее обучение.

Сумы

Для учеников среднего и старшего звена (5-11 классы) вводится дистанционное обучение до 4 февраля включительно.

В случае ухудшения эпидемической ситуации – возможно внеочередное проведение заседания комиссии.

Киев

В Киеве на дистанционное обучение перешли две школы и почти тысячу классов в различных учебных заведениях. Остальные школы работают в стандартном режиме

Напомним в ноябре Минобразования просило власти вернуть детей за парты.