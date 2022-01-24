Украина Эстония отправляет в Украину ракетные комплексы Javelin и готова передать пушки

2022-01-24 15:46

Эстония в кратчайшие сроки передаст Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом рассказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в комментарии Радио Свобода Донбасс.Реалии.

"Ближайшие недели (время отправки). Это нормальная процедура - ​​мы должны были спросить разрешения и получили его. США сделали все очень быстро, без лишней бюрократии. Поэтому у нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к отправке в Украину. И мы говорим о десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет. Я не хочу называть конкретное количество, но это действительно впечатляет", - рассказал дипломат.

По его словам, если эскалация будет нарастать, Эстония готова расширить поддержку Украины - в частности, передать 122-миллиметровые пушки Д-30. Но для этого необходимо разрешение других государств - Германии как производителя и Финляндии как предыдущего владельца.

"Мы отправили официальные письма и запросили разрешение. Это требует времени. У разных стран разные уровни координации", - сказал Кууск, добавив, что надеется на скорый ответ.