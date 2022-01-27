Курьезы В Беларуси фейерверк в новогоднюю ночь признали политическим протестом - арестована вся семья

2022-01-27 15:15

В Беларуси супругов Елену и Николая Гаевских приговорили к 13 и 15 суткам ареста за салют в новогоднюю ночь. Правоохранители посчитали запуск фейерверка "несанкционированным пикетированием". 

"31 декабря Елена и Николай Гаевские устроили салют во дворе в 23:34, но сразу после этого были задержаны силовиками. Партизанским РОВД составлены протоколы по ст. 24.23 КоАП за "несанкционированное пикетирование", -  сообщает правозащитный центр Вясна.

Как указано в протоколе, мужчина и женщина "пикетировали, запустив пиротехническое изделие (фейерверк), согласно ранее размещенным в деструктивных телеграм-каналах призывам".

Николай пояснил в суде, что салют он запустил "исключительно из личных соображений". При этом ни он, ни его жена не выкрикивали никаких лозунгов и ничего не пикетировали.

Нашелся свидетель "преступления". Им оказался милиционер, который заявил, что салют был в бело-красно-белых тонах, а после запуска супруги якобы выкрикивали "провокационные лозунги". 

По мнению судьи, запуск салюта, его цвет и лозунги в общественном месте свидетельствуют о политическом характере действий Гаевских. Супруги виновными себя не признали.

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