Світ Найбільша різанина в сучасній історії Ірану: під час масових протестів в країні загинули щонайменше 12 000 громадян

2026-01-15 12:37

Редакційна колегія Iran International заявила, що під час масових протестів в Ірані загинули щонайменше 12 000 осіб, більшість з яких були молоді люди до 30 років.

"Іран перебуває під скоординованою блокадою, спрямованою не тільки на контроль безпеки, але й на приховування правди. Відключення Інтернету, порушення зв'язку, закриття ЗМІ та залякування журналістів і свідків вказують на одну мету: не допустити, щоб величезний історичний злочин став відомим", - зазначили у заяві.

Водночас у "найбільшій різанині в сучасній історії Ірану, яка відбулася переважно протягом двох ночей поспіль, у четвер та п'ятницю, 8 та 9 січня", було вбито щонайменше 12 000 осіб.

Убиті були переважно розстріляні силами Корпусу ісламської революційної гвардії та Басідж. ЗМІ наголосили, що вбивство було повністю організованим.

"Сотні національних і місцевих газет, що є безпрецедентним явищем в історії іранської преси, з четверга замовкли. Сьогодні, крім Ісламської Республіки Іранської телерадіокомпанії (IRIB), всередині країни залишається активними лише кілька новинних веб-сайтів, і вони також працюють під цензурою та прямим контролем служб безпеки. Це не "кризове управління". Це визнання страху, що правда буде розкрита", - наголосили у виданні.

Журналісти окремо закликали надсилати документи, відеозаписи, фотографії, аудіозаписи свідчень та інформацію, що стосується загиблих, медичних центрів, місць зіткнень, часу та місця інцидентів, а також будь-які інші підтверджені деталі подій.